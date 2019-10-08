Быков: Путин потерял контроль над телепропагандистами

Писатель и публицист Дмитрий Быков, не ставя под сомнение могущество и уровень влияния президента Владимира Путина, все же нашел в своей новой колонке в газете "Собеседник" как минимум одно слабое место у отечественного лидера: это его власть над телевидением, а, точнее, ее отсутствие.

Ситуация, с точки зрения автора, настолько запущенная, что даже после публичной критики Путиным полюбившегося телеведущим агрессивного тона они продолжают работать по прежним лекалам, фактически пренебрегая пожеланиями президента.

"Это первый раз за всю историю путинского правления, когда он недвусмысленно заявил на заседании Валдайского клуба: хватит, мол, очернять светлый образ Украины, – а ему начали отвечать: во-первых, мы никого не очерняем (Скабеева), а во-вторых, если мы не будем говорить об Украине, о ней заговорят солдаты НАТО (Евгений Попов в своем телеграм-канале)", - подчеркнул Быков.

По его словам, выполнение поручения невозможно, ведь в противном случае вместо Украины придется говорить о России, а значит, неизбежно впадать в критику отечественных реалий.

Отметим, что еще одним заметным событием последних дней, связанным с федеральными телеканалами, стало опубликование Борисом Гребенщиковым песни под названием "Вечерний мудозвон", на которую очень активно стал реагировать в социальных сетях телеведущий Владимир Соловьев.