Песков о новых отставках губернаторов: Кремль кадровые перестановки не анонсирует

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирает анонсировать каких-либо отставок глав регионов, а ротация среди губернаторов – это нормальный процесс, передает РИА «Новости».

«Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация. Это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса», - сказал Песков, добавив, что оно «будет происходить и дальше».

«Называть кого-то конкретно, скажем так, наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал», - добавил представитель Кремля.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новая волна отставок губернаторов запланирована на вторую половину октября. Среди претендентов на вылет называют глав Еврейского автономного округа, Пензенской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.