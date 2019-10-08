Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:30

Песков о новых отставках губернаторов: Кремль кадровые перестановки не анонсирует

фото ЗакС политика Песков о новых отставках губернаторов: Кремль кадровые перестановки не анонсирует

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирает анонсировать каких-либо отставок глав регионов, а ротация среди губернаторов – это нормальный процесс, передает РИА «Новости».

«Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация. Это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса», - сказал Песков, добавив, что оно «будет происходить и дальше».

«Называть кого-то конкретно, скажем так, наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал», - добавил представитель Кремля.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новая волна отставок губернаторов запланирована на вторую половину октября. Среди претендентов на вылет называют глав Еврейского автономного округа, Пензенской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:58 Альбац: Дело Светланы Прокопьевой абсолютно за пределами добра и зла

16:47 Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

16:25 Не дождавшись помощи властей, в Карелии самостоятельно провели мост на остров

16:22 Арбитражный суд Петербурга переехал в новое здание на улице Смольного

15:43 Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

15:19 Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

14:55 Экоактивистов тревожит обстановка в поселке имени Морозова

14:44 Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

14:43 Члены ГИК поспорили о работе ТИК №1

14:21 В красноярском управлении МВД беспокоятся за безопасность губернатора

13:54 В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

13:45 Набережную Матисова канала украсили новые деревья   1

13:43 Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ   1

12:59 Песков не понимает, как Трамп собиратся "поладить с Россией"   3

12:35 В Подмосковье поклонники Путина посвятили ему граффити величиной с дом

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru