Вишневский обратился к прокурору из-за отказа Смольного отвечать на вопрос о квартире Беглова

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой принять меры прокурорского реагирования из-за ситуации с ответом на их депутатский запрос о стоимости квартиры губернатора Петербурга Александра Беглова в Москве.

В обращении Вишневский указал, отметил, что ответ был получен на бланке управления по работе с обращениями граждан за подписью его главы Елены Рудневой. В ответе говорилось, что Вишневский и Максим Резник якобы вышли за пределы своих полномочий. Депутат подчеркнул, что текст оформлен демонстративно не как депутатам, а как обычным гражданам.

Согласно законодательству, в Смольном не имели права решать, соответствует ли запрос понятию «депутатская деятельность», это может сделать лишь суд, подчеркнул Вишневский. Беглов, тогда еще врио губернатора Петербурга, имел право оспорить запрос в Уставном суде или суде общей юрисдикции, отметил депутат. Он просит Литвиненко обеспечить направление губернатором надлежащего ответа на депутатский запрос и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Вишневский и Резник направили запрос о квартире Беглова в Москве в конце августа, попросив обосновать ее покупку. Перед этим было опубликовано расследование ФБК, где утверждалось, что стоимость этой квартиры может оцениваться в 150 млн рублей, что значительно больше задекларированного дохода чиновника и его семьи за последние несколько лет. В предвыборном штабе Беглова заявили, что квартира была куплена им в 2005 году на стадии строительства за 16,5 млн рублей, а в ФБК приводятся «искаженные факты».

Ответ на запрос депутаты получили спустя неделю после выборов. В нем заявлялось, что этот вопрос не касается деятельности парламентариев, и в Смольном не считают это обращением депутатов ЗакСа.

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