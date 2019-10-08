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17:18

Вишневский обратился к прокурору из-за отказа Смольного отвечать на вопрос о квартире Беглова

фото ЗакС политика Вишневский обратился к прокурору из-за отказа Смольного отвечать на вопрос о квартире Беглова

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой принять меры прокурорского реагирования из-за ситуации с ответом на их депутатский запрос о стоимости квартиры губернатора Петербурга Александра Беглова в Москве.

В обращении Вишневский указал, отметил, что ответ был получен на бланке управления по работе с обращениями граждан за подписью его главы Елены Рудневой. В ответе говорилось, что Вишневский и Максим Резник якобы вышли за пределы своих полномочий. Депутат подчеркнул, что текст оформлен демонстративно не как депутатам, а как обычным гражданам.  

Согласно законодательству, в Смольном не имели права решать, соответствует ли запрос понятию «депутатская деятельность», это может сделать лишь суд, подчеркнул Вишневский. Беглов, тогда еще врио губернатора Петербурга, имел право оспорить запрос в Уставном суде или суде общей юрисдикции, отметил депутат. Он просит Литвиненко обеспечить направление губернатором надлежащего ответа на депутатский запрос и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.  

Вишневский и Резник направили запрос о квартире Беглова в Москве в конце августа, попросив обосновать ее покупку. Перед этим было опубликовано расследование ФБК, где утверждалось, что стоимость этой квартиры может оцениваться в 150 млн рублей, что значительно больше задекларированного дохода чиновника и его семьи за последние несколько лет. В предвыборном штабе Беглова заявили, что квартира была куплена им в 2005 году на стадии строительства за 16,5 млн рублей, а в ФБК приводятся «искаженные факты».

Ответ на запрос депутаты получили спустя неделю после выборов. В нем заявлялось, что этот вопрос не касается деятельности парламентариев, и в Смольном не считают это обращением депутатов ЗакСа.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23:08    
Кролику Макаров разве разрешил вякать по поводу квартир?

22:04    
21:51 Тебе, как постояльцу Пряжки, виднее, но твой коллега не один год как бы намекает на криминал и темные дела депутата, а правового хода не дает. Может, он недееспособен и пишет с соседней койки?

21:51    
20:39 Вишневский не враг, а клиент "желтого дома". Писать нужно не прокурору, а главврачу на Пряжку!!!

20:39    
18:05, 19:50, 19:56 Я смотрю, Вишневский твой злейший враг на все времена. Почему ты не расскажешь все прокурору? Неужели нечего? Напиши хотя бы про то, как он тебя изнасиловал.

19:56    
Вишневский не хочет рассказать сколько получил от молдаванской семейки мошенников за свои услуги по выбиванию для них халявной квартиры.? И как послал на... женщину инвалида с детства, мать двоих детей, у которой отняли жилье члены макаровской ОПГ с черными риэлторами.  Тварь он после этого.

19:50    
Вишневский возмущен, что ему долю от московской квартиры губернатора не заслали и ответили, как обычному гражданину!!! Чует мое  сердце, скоро выкинут "главного яблочника",  как огрызок, из депутатского кресла на дальнюю помойку.

18:05    
Кролик не хочет задекларировать доходы своей жены, трудоустроенной на ставку помощника депутата?
Любитель деклараций...

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