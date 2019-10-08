Полиция Москвы не увидела нарушений в работе силовиков, избивших зрителей хип-хоп фестиваля

ГУ МВД по Москве не нашло нарушений в действиях сотрудников полиции и Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday, следует из ответа ведомства на обращение рэпера Noize MC (Иван Алексеев), о котором сообщает «Правозащита Открытки».

Между обращением рэпера и получением ответа прошло четыре месяца. Noize MC обращался в прокуратуру с просьбой установить, почему правоохранители ограничили проход на бесплатный городской фестиваль, и напомнить сотрудникам органов о недопустимости превышения полномочий. Его обращение перенаправили в управление Следственного комитета по столице, оттуда оно перешло в следственный отдел по Хамовникам и далее – в управление МВД.

В ответе за подписью замначальника управления охраны общественного порядка говорится, что во время фестиваля полицейские «при выполнении своих служебных обязанностей действовали в строгом соответствии» с требованиями законодательства, и нарушений с их стороны не установлено.

На фестивале Hip-Hop Mayday 1 мая на стадионе «Лужники» произошла стычка правоохранителей и зрителей. Правоохранители перекрыли доступ на фестиваль, кто-то из зрителей бросил камни, из-за чего росгвардейцы стали избивать собравшихся без разбора. 18 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. В Росгвардии, комментируя ситуацию, избиение людей сочли реакцией, адекватной ситуации.