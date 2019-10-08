Сенатор Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты

Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной информации, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, мессенджеры и почтовые сервисы будут обязаны в течение суток выполнить требования о блокировке пользователя с момента его получения. По словам Клишаса, речь идет о новой редакции его прежней инициативы: разграничение мессенджеров и сервисов почты потребовало уточнения, и предыдущую версию проекта отозвали из Госдумы.

Новая редакция устанавливает общее понятие – «организатор сервиса обмена сообщениями», пояснил Клишас. Вместе с тем предлагается внести изменения в КоАП, которые предусматривают для этих сервисов административную ответственность за нарушения. За отказ блокировать пользователей им может грозить штраф до миллиона рублей.

Предложения «существенно упрощают последующее правоприменение» и «позволяют урегулировать обмен электронными сообщениями» между пользователями систем, считает Клишас. По его словам, целесообразно «полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения».

Клишас был одним из авторов законопроектов об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа и о «явном неуважении к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете. С момента принятия последнего закона штрафы 30 тысяч рублей получили уже десятки граждан, в том числе за комментарии о Путине и других чиновниках.