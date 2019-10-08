Москалькова отмечает серьезный рост жалоб на действия сотрудников ФСИН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность стремительным увеличением числа жалоб на грубые и насильственные действия работников системы исполнения наказаний. Проблема поднималась на заседании рабочей группы, о чем сообщает сайт омбудсмена.

Цифры растут столь явно и неотвратимо, что можно говорить о многократном росте жалоб: за весь 2017 год такого рода обращений к чиновнице поступило 83, за весь 2018 год - 152, и только за три квартала года нынешнего жалоб уже почти 300.

При этом количество уголовных дел имеет обратную прогрессию: если насилие или угрозы насилием в 2018 году привели к возбуждению 44 уголовных дел, то за девять месяцев текущего года таких дел возбуждено только 10.

Отметим, что с 8 октября возглавлять ФСИН стал Александр Калашников, ранее руководивший управлением ФСБ по Красноярскому краю. На своей новой должности он сменил Геннадия Корниенко.