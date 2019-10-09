Фигуранту "дела 212" Ивану Подкопаеву на год сократили срок ареста

Городской суд Москвы решил смягчить приговор фигуранту "московского дела" Ивану Подкопаеву до двух лет колонии, передает "МБХ медиа". Изначально срок его ареста составлял три года.

Ранее сегодня в ходе заседания Подкопаев отказался от данных ранее признательных показаний. Он просил суд изменить ему приговор на условный и признать его невиновным.

Напомним, суд отправил Подкопаева в колонию 3 сентября: 27 июля во время протестной акции он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и Росгвардии. Изначально дело его рассматривалось в отдельном порядке, так как он признал вину.