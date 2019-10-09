Суд отклонил апелляцию фигуранта "московского дела", получившего срок за поднятое забрало шлема росгвардейца

Городской суд Москвы оставил в силе приговор фигуранту дела о "массовых беспорядках" Кириллу Жукову, приговоренному к трем годам колонии за поднятое во время акции 27 июля забрало шлема сотрудника Росгвардии, передает "Новая газета".

На законности приговора настаивала сторона гособвинения. В свою очередь адвокаты Жукова заявили, что именно его права как гражданина были нарушены, так как в деле как минимум не были изучены вещдоки.

"Возникают сомнения, что они вообще имеются [в материалах дела]", - сообщила адвокат Светлана Байтурина.

Несмотря на это, судья не стала приобщать к делу акт осмотра шлема и допрашивать участников следственного эксперимента, который проводился с тем, чтобы наглядно продемонстрировать - от прикосновения к забралу росгвардеец не мог получить "физическую боль".

"Все это дело — одно сплошное сомнение. Должен отметить жестокость и несоразмерность приговора первой инстанции. Павлу Устинову за более тяжкую статью дали год условно. А мне дали три года реального срока. Отягчающих обстоятельств нет, а характеризуюсь я исключительно положительно. Я считаю, что любой приговор, кроме оправдательного, будет издевательством над законом и судом. И позором", - выступил с последним словом Жуков.

Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что он притронулся к шлему росгвардейца. Потерпевший – рядовой Аскарбек Мадреймов – просил не наказывать подсудимого "по всей строгости", отрицая, что из-за действий Жукова он испытал боль.