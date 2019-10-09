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16:02

Суд отклонил апелляцию фигуранта "московского дела", получившего срок за поднятое забрало шлема росгвардейца

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию фигуранта "московского дела", получившего срок за поднятое забрало шлема росгвардейца

Городской суд Москвы оставил в силе приговор фигуранту дела о "массовых беспорядках" Кириллу Жукову, приговоренному к трем годам колонии за поднятое во время акции 27 июля забрало шлема сотрудника Росгвардии, передает "Новая газета".

На законности приговора настаивала сторона гособвинения. В свою очередь адвокаты Жукова заявили, что именно его права как гражданина были нарушены, так как в деле как минимум не были изучены вещдоки.

"Возникают сомнения, что они вообще имеются [в материалах дела]", - сообщила адвокат Светлана Байтурина.

Несмотря на это, судья не стала приобщать к делу акт осмотра шлема и допрашивать участников следственного эксперимента, который проводился с тем, чтобы наглядно продемонстрировать - от прикосновения к забралу росгвардеец не мог получить "физическую боль".

"Все это дело — одно сплошное сомнение. Должен отметить жестокость и несоразмерность приговора первой инстанции. Павлу Устинову за более тяжкую статью дали год условно. А мне дали три года реального срока. Отягчающих обстоятельств нет, а характеризуюсь я исключительно положительно. Я считаю, что любой приговор, кроме оправдательного, будет издевательством над законом и судом. И позором", - выступил с последним словом Жуков.

Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что он притронулся к шлему росгвардейца. Потерпевший – рядовой Аскарбек Мадреймов – просил не наказывать подсудимого "по всей строгости", отрицая, что из-за действий Жукова он испытал боль.

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16:07    
Горсуд Москвы-браво, хотя можно было и добавить пятёрочку негодяю Жукову!

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