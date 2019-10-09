Лингвисты не обнаружили оправдания терроризма в статье Прокопьевой о теракте в Архангельске

Независимая лингвистическая экспертиза показала, что в колонке псковской журналистки Светланы Прокопьевой нет никаких признаков оправдания терроризма; там также отсутствуют субъективное мнение о том, что идеология и практика терроризма - правильное явление, нуждающееся в поддержке и подражании.

В беседе с "Открытыми медиа" Прокопьева сообщила, что отчет о проведении экспертизы следователь к делу приложил с той лишь оговоркой, что не будет считать доводы специалистов доказательством, так как лингвисты не подписывали документ об ответственности за предоставление заведомо ложного заключения.

Экспертизой, заказанной ещё в марте 2019 года, занималось Региональное общественное объединение "Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС)".

Также ранее РБК опубликовал материал, посвященный проведенным по делу Прокопьевой экспертизам. Заказывал проверку Роскомнадзор. Так, признаком оправдания терроризма в ее тексте про теракт в здании ФСБ в Архангельске лингвисты и психологи назвали указание на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнение взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

На защиту Прокопьевой встали "Репортеры без границ" и Совет по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства в настоящее время рассматривает ЕСПЧ. В российских судах ей грозит до семи лет лишения свободы.

20 сентября журналистка приобрела статус обвиняемой.