СМИ: Николай Подгузов останется главой "Почты России" еще на пять лет

Совет директоров АО «Почта России» на заседании 9 октября решил переутвердить Николая Подгузова гендиректором сроком на пять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, накануне Росимущество рекомендовало проголосовать за назначение Подгузова. Протокол ожидается в течение двух недель.

Также 9 октября был сформирован новый совет директоров «Почты России». Его председателем стал вице-премьер Максим Акитов. В совет вошли Подгузов, министр связи Константин Носков, его заместитель Олег Войтенко, экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава ВТБ Андрей Костин, экс-глава администрации президента Александр Волошин, замминистра финансов Андрей Иванов, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сенатор Николай Журавлев и глава профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.

Подгузов стал гендиректором «Почты России» в 2017 году, после увольнения Дмитрия Страшнова. Перед этим к Страшнову возникли претензии у Генпрокуратуры: ведомство требовало возбудить дело по факту незаконной выплаты вознаграждения в 95,4 млн рублей. Дело заведено не было.