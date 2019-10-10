18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:14

Памфилова обсудила с Путиным неотвратимость наказания за фальсификации на выборах

фото ЗакС политика Памфилова обсудила с Путиным неотвратимость наказания за фальсификации на выборах

Основной темой закрытой части встречи главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и президента Владимира Путина стало усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами, передает РИА «Новости».

По словам Памфиловой, вопрос касался, в том числе, получения данных о судимостях членов комиссии. Она подчеркнула, что для ЦИК важно повысить уровень качества кадровой политики.

«Очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне. Но это не только проблема Санкт-Петербурга. Они могут возникать в других регионах, вот эту тему мы обсуждали подробно», - сказала Памфилова.

В том числе на встрече обсуждался вопрос о неотвратимости наказания за фальсификации на выборах, добавила Памфилова. «Когда нет неотвратимости наказания, то безнаказанность порождает новую волну нарушений. Президент с большим пониманием отнесся к этой нашей озабоченности, и, я надеюсь, что тут будут предприняты определенные шаги, и выводы сделают, направленные на исправление ситуации», - сказала глава ЦИК.

Встреча Путина и Памфиловой состоялась 9 октября. На ней глава ЦИК пожаловалась президенту на «беспрецедентные по цинизму и нарушениям» муниципальные выборы в Петербурге.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:02    
15:30 Вероятно, вы имели ввиду "подписной лист", а не "ведомость"? В ведомости, обычно, расписываются в получении зарплаты, в том числе за "мертвые души". Вам это привычнее, не правда ли?

15:32    
Там, где написано(цензура), стояло народное название вагины.

15:30    
За каждого покойника, подписавшего ведомость, - один год общего режима. И заткнётся "о[цензура]иция" мгновенно, и чище станет в стране.

15:19    
У Памфиловой часто много шуму, криков, грозных фраз и поз, а в результате - пшик... и сдулась.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:45 Жителю Самары отменили штраф за публикацию фото Путина со свастикой

16:16 Эксперты не нашли экстремизма в выпусках журнала Moloko plus

15:45 Инспектора ДПС приговорили к трем годам колонии за взятку от Дацика

15:32 ГИК установил монополию суда на получение видео с избирательных участков   1

15:23 Госдума вернет в Петербург законопроект о запрете рекламы лекарств во время детских телепередач

15:14 Памфилова обсудила с Путиным неотвратимость наказания за фальсификации на выборах   4

14:59 "Пусть они мучаются всю жизнь": Макаров хочет запретить строительство элитного ЖК на Петроградке

14:50 Россия лидирует по числу стран в Европе с самой большой "утечкой мозгов"   3

14:17 Президент УЕФА: Матчи Евро-2020 в Петербурге будут проведены на высочайшем уровне

14:05 Светлану Прокопьеву отказались номинировать на премию из-за ее уголовного дела

14:01 В ЗакСе решили, что минимальную площадь пивных должны устанавливать регионы

13:42 Архитектор крымской виллы Киселева вновь решил отсудить у телеведущего 4-5 млн рублей

13:38 Суд отказал в УДО осужденному за пытки экс-главе Центра "Э" Ингушетии

13:06 СМИ: Николай Подгузов останется главой "Почты России" еще на пять лет   2

12:57 ККИ продолжает бороться с нерадивыми арендаторами, отправляя на свалку их павильоны   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru