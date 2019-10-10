Памфилова обсудила с Путиным неотвратимость наказания за фальсификации на выборах

Основной темой закрытой части встречи главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и президента Владимира Путина стало усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами, передает РИА «Новости».

По словам Памфиловой, вопрос касался, в том числе, получения данных о судимостях членов комиссии. Она подчеркнула, что для ЦИК важно повысить уровень качества кадровой политики.

«Очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне. Но это не только проблема Санкт-Петербурга. Они могут возникать в других регионах, вот эту тему мы обсуждали подробно», - сказала Памфилова.

В том числе на встрече обсуждался вопрос о неотвратимости наказания за фальсификации на выборах, добавила Памфилова. «Когда нет неотвратимости наказания, то безнаказанность порождает новую волну нарушений. Президент с большим пониманием отнесся к этой нашей озабоченности, и, я надеюсь, что тут будут предприняты определенные шаги, и выводы сделают, направленные на исправление ситуации», - сказала глава ЦИК.

Встреча Путина и Памфиловой состоялась 9 октября. На ней глава ЦИК пожаловалась президенту на «беспрецедентные по цинизму и нарушениям» муниципальные выборы в Петербурге.