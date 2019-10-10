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17:49

Суд в очередной раз оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд в очередной раз оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы второй раз за последние десять дней оштрафовал движение «За права человека» Льва Пономарева на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, передает «МБХ медиа».

Протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП был составлен из-за того, что якобы на сайте вологодского отделения движения был размещен репост с другого сайта о посещении Пономаревым места строительства мусорного полигона в Архангельской области и выступлении с речью на митинге. В репосте не было указано, что движение является иноагентом, и Роскомнадзор счел это нарушением.

Юрист «За права человека» Ольга Жукова на заседании суда заявила, что вологодского отделения движения официально не существует. По ее словам, Минюст отказал в создании отделения из-за неправильно предоставленных документов. В ответ представитель РКН заявил, что региональные филиалы НКО не обязаны быть зарегистрированы.

До этого суд оштрафовал «За права человека» на ту же сумму за нарушение того же закона. Тогда поводом стало видео в личном блоге Пономарева на сайте «Эха Москвы», в котором РКН увидело информацию о работе движения без пометки о принадлежности организации к иностранным агентам.

За последние месяцы и центральная организация «За права человека» и подчиняющиеся ей региональные филиалы регулярно получали от надзорного ведомства штрафы на одну и ту же сумму - 300 тысяч рублей. Дошло до того, что Пономарев вынужден был обратиться с видеообращением к согражданам, в котором предрек закрытие правозащитного движения, если его не будут поддерживать пожертвованиями.

Движение и подведомственные ему организации были внесены Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2019 года.

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