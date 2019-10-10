Невзоров: Макаров хочет сделать из ЗакСа концентрат мракобесия и маразма, эталонный для всей страны

Публицист Александр Невзоров представил на просторах "Эха Москвы" в своей авторской программе субъективный анализ персоны спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.

Чиновник привлек внимание Невзорова своим импульсивным выступлением в ЗакСе 2 октября, обрывки которого быстро разлетелись цитатами по всему интернету.

Расписав заслуги спикера на занимаемом поприще, журналист констатировал, что Макаров сумел сделать из петербургского парламента "театрик", полный подконтрольных ему "гадюк".

"Макаров изо всех сил делает вид, что очень хочет сохранить в неприкосновенности затхлый, деградирующий уголок ЗакСа и сделать из него концентрат мракобесия и маразма, эталонный для всей страны. Вот он зря так. Потому что это комплекс гадюки, выращенной в неволе. Сейчас ему очень комфортно. Это очень опытный, очень жесткий лицемер, который умело прикидывается православным дураком. Очень эффективный интриган, который из ЗакСа сделал свой маленький личный кукольный театрик. Макарову с его-то блистательными талантами, которые он продемонстрировал в дрессировке отдельного взятого ЗакСа, при любом режиме и при любой власти будет место", - поделился умозаключениями Невзоров.

Говоря о содержимом гневной речи спикера, публицист констатировал, что этому есть вполне резонное объяснение.

"Хочу объяснить, что эти реплики обозначают. Положение обязывает Макарова периодически греметь целью, чтобы его расслышали в Кремле. Это означает: «Со мной всё в порядке! Я на цепи». Вот большая часть чиновничьих идиотских реплик имеют именно такое происхождение. И каждый чиновник Российской Федерации обязан хотя бы три раза в год подать голос - желательно максимально идиотской репликой. Чем тупее и мракобесней он выскажется, тем лучше. Отсюда, кстати говоря, все эти бредни про духовность и про державу", - резюмировал Невзоров.

Следует напомнить, что во время последнего заседания городского парламента, прошедшего 2 октября, спикер в привычной для него пылкой манере раскритиковал поведение своего коллеги-депутата Максима Резника, выразив крайнее недовольство его выступлением на митинге оппозиции в Москве на одной сцене с Алексеем Навальным; напомнил, что "Путин спас страну", восхвалил ЕР, сообщив, что без неё "везде был бы хаос", и под конец посоветовал всем несогласным ехать митинговать в некую вымышленную им Мумбу-Юмбу.

Резник, кстати, после данного пассажа спикера покинул пост председателя комиссии по культуре ЗакСа, усмотрев в выпаде Макарова "ультиматум".

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