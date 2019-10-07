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Новости

7 октября, 15:57

Резник покинет пост председателя комиссии по культуре ЗакСа

фото ЗакС политика Резник покинет пост председателя комиссии по культуре ЗакСа

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник 7 октября написал заявление с просьбой освободить его от должности председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Он мотивировал свое решение принципиальными расхождениями своих взглядов на деятельность председателя комиссии с позицией, которую озвучил 2 октября спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Это добровольное решение. Мне кажется, оно вполне естественное. Прозвучал публичный ультиматум. Можно, конечно, делать вид, что ничего не было, но если я сторонник логичного поведения в политике, то и здесь надо быть принципиальным. Требуя принципиальности от других, надо и самим ее проявлять, - прокомментировал ЗАКС.Ру Резник.

Депутат добавил, что останется членом комиссии.

Напомним, Макаров в ходе заседания петербургского парламента поставил в вину Резнику выступление на московском митинге в поддержку политических заключенных, в котором также участвовал Алексей Навальный.

- Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным, - заявил Макаров.

Также председатель петербургского парламента раскритиковал других оппозиционеров. В частности, назвал незаконным предвыборный лозунг экс-кандидатки в губернаторы Надежды Тихоновой о борьбе с монополией партии власти.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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7 октября, 21:57    
Ну вот, теперь вместо Резника будет какая-нибудь едроссовская рожа типа четырсдока хрень нести.

7 октября, 20:33    
20:18 Жаль, не увидим натягивание Пригожина на газоскреб.  
Я, если чо, в курсе всех судов и всех движений по теме.
"Резнику уже никто не верит..." Ну да, тебе верят, рыло троллячье.

7 октября, 20:18    
20:08 Много будешь знать, скоро состаришься... Главное - результат. Резнику уже никто не верит... Разве что его бестолковые  помощники,  имена которых известны всем...

7 октября, 20:15    
19:26 Только после Пригожида, Ротенбергов, всяких дерипасок и доброй половины глав МО с ИКМО, прославленных скандалами. Ну, и тебя, сучка.

7 октября, 20:08    
18:38 Расскажи, мудачок, про суд и отношение к нему Резника. Интересно прочесть, как там, в методичках, все смешали и переврали.

7 октября, 19:56    
Какой продуктивный тролль: 5 комментов на 1 дизлайк.

7 октября, 19:26    
Было бы гораздо радостнее, если бы эта наглая жидовская морда вместе с обрезанным паскудным кроликом убралась из депутатов совсем. Обрыдли богоизбранные !

7 октября, 18:38    
16:30 В Заксобрание порядочных людей не пускают по определению. Примеров - больше, чем достаточно: соглашательская позиция по Охта-центру и заход в суд, который уже практически выиграли правозащитники... И многое другое. Просто на фоне остальных он смотрится немного лучше.

7 октября, 18:05    
Кролик возглавит осиротевшую комиссию, там как раз есть ещё одна ставка специалиста для его жены.
Лишняя копеечка в дом.

7 октября, 17:48   Валера  
Да Макаров по-любому попер его, чтобы Резник не рассказал о его связи с ФБК. Не зря же спикер дал выбор Резнику: либо тусич на митингах, либо депутатское кресло. Ну вот, как итог-решение Максима. Все-равно депутат по культуре из него так себе, учитывая лишь усугу[цензура]ющееся пристрастие к наркотикам.

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