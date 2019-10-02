Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:50

Макаров: Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным

фото ЗакС политика Макаров: Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров на заседании Заксобрания 2 октября раскритиковал представителей сразу нескольких оппозиционных политических партий, как из ЗакСа, так и из муниципальных советов.

В частности, Макарова разозлило выступление председателя парламентского комитета по образованию и культуре Максима Резника на московском митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября. Спикеру ЗакСа не понравилось, что Резник стоял на одной сцене с политиком Алексеем Навальным.

- Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным, - заявил Макаров. - Зачем колыхать и теребонить то, что нельзя делать?

Надежде Тихоновой из "Справедливой России" Макаров припомнил ее лозунги времен губернаторской кампании о разрушении монополии партии власти. Декларирование подобных требований он назвал нарушением закона.

- Мы вас с ложечки кормили, поддерживали, - сказал сказал спикер ЗакСа оппонентам.

По его словам, оппозиционеры в итоге восприняли "братскую поддержку" партии власти как ее слабость

Макаров вспомнил о радужном флажке, который поставил на стол депутат Сергей Трошин во время заседания совета Литейного округа:

- Если разные мысли в разных головах - это хорошо, а если в одной голове разные мысли - флаги ЛГБТ, наркота, - это шизофрения или что-то еще более серьезное.

Позже во время брифинга он уточнил, что не имеет ничего против личных убеждений депутатов, но нести политику в советы не стоит.

Отдельно спикер высказался о снятом портрете Владимира Путина в МО №72:

- А сняли портрет президента. Да Путин спас страну от развала!

По мнению Макарова, подобная политика оппозиционеров в конечном итоге приведет к войне. Вести ее всех недовольных действующей властью единоросс призвал в вымышленной стране Мумба-юмба:

- Найдите Мумбу-юмбу где-нибудь в джунглях, которую не жалко, и там полыхайте.

Лидеров региональных отделений оппозиционных партий Макаров попросил повлиять на депутатов, которые ему не понравились.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:12    
Чёт Серафимыча переклинило, Совершаева о грядущей отставке намекнула ему?

13:00    
Это уже какая-то клоунада. А господин то уже давно не в себе, судя по высказываниям.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:50 Макаров: Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным   2

12:40 Сотрудники ККИ снесли 7 нелегальных парковок

12:12 Сенаторы США призывают ввести санкции в отношении Чайки и Коновалова   1

11:45 Смольному добавили полномочий в сфере увековечения памяти погибших в ВОВ

11:21 Главу "Ростеха" Чемезова наградили званием Героя России за "существенный вклад в оборонкомплекс"   3

11:05 В Петербурге готовятся создать реестр работодателей, не поддерживающих социальное партнерство

10:56 ЗакС высказался за улучшение жилищных условий для петербургских семей с детьми-инвалидами

10:51 Полковник Захарченко рассказал, куда пропали изъятые у него деньги   1

10:35 У Мариинского дворца пикетируют в защиту храма   1

10:26 ЗакС принял законопроект Беглова о садовых и жилых домах

10:16 ЗакС принял во втором чтении законопроект о порядке сноса объектов капстроительства

10:12 ЗакС окончательно принял закон о порядке предоставлении земли концессионерам

9:50 "Все ждут, когда вернется губернатор": Новые станции Фрунзенского радиуса откроют 3 октября   1

9:25 Михаил Боярский - о соблюдении ПДД: "Да мне насрать на вас"   6

1 октября, 21:23 Муниципал: Фракция КПРФ и закрытая дверь не дали оппозиции «Светлановского» провести первое заседание   7

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru