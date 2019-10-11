Пиотровский переназначен директором Эрмитажа еще на три года Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Пиотровского гендиректором Эрмитажа сроком на три года, передает РИА «Новости». «Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок 3 года, освободив его от занимаемой должности», - указано в документе. Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. В 2016 году Минкультуры продлило с ним контракт до 2020 года. В мае стало известно, что ежемесячный доход Пиотровского в 2018 году составил 733 тысячи рублей в месяц. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен