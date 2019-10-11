18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:13

Пиотровский переназначен директором Эрмитажа еще на три года

фото ЗакС политика Пиотровский переназначен директором Эрмитажа еще на три года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Пиотровского гендиректором Эрмитажа сроком на три года, передает РИА «Новости».

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок 3 года, освободив его от занимаемой должности», - указано в документе.

Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. В 2016 году Минкультуры продлило с ним контракт до 2020 года. В мае стало известно, что ежемесячный доход Пиотровского в 2018 году составил 733 тысячи рублей в месяц.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:33 К новому кампусу СПбГУ в Пушкине планируют запустить скоростной трамвай   1

11:13 Пиотровский переназначен директором Эрмитажа еще на три года

11:02 Чтобы получить пособие, матерям придется доказать, что они действительно проводят время с ребенком

10:33 Адвокат Голунова попросил генпрокурора передать ФСБ материалы проверки задержавших журналиста полицейских

10:00 "Честно - устал": Пресс-конференция Зеленского длилась рекордные 14 часов   2

9:30 Российских водителей начнут проверять на хронический алкоголизм

10 октября, 21:09 Домашнее задание от ЦИКа

10 октября, 20:57 МГЕР провела пикеты против "пивнушек" в жилых домах   2

10 октября, 20:52 СМИ: Курьера Delivery Club задержали по подозрению в попытке поджечь офис "ЕР" в Самаре

10 октября, 20:24 Экопарк на Камышовой улице откроется в 2021 году

10 октября, 20:14 Муниципал: МО «Ульянка» возглавила местная эко-активистка

10 октября, 19:50 Фонд "Общественный вердикт" и его главу оштрафовали на 650 тысяч рублей

10 октября, 19:19 Фигуранту "московского дела" Губайдулину могут предъявить новое обвинение

10 октября, 18:55 Невзоров: Макаров хочет сделать из ЗакСа концентрат мракобесия и маразма, эталонный для всей страны   4

10 октября, 18:32 Активистам "Весны" Казаченко и Тишкину продлили арест

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru