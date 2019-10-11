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11:33

К новому кампусу СПбГУ в Пушкине планируют запустить скоростной трамвай

фото ЗакС политика К новому кампусу СПбГУ в Пушкине планируют запустить скоростной трамвай

К новому кампусу СПбГУ, который собираются построить на бывших сельхозземлях в Пушкине, запустят выделенную скоростную линию трамвая, заявили в вузе, ссылаясь на заявление городской администрации.

"Естественно, что реализация такого крупного проекта, как строительство кампуса СПбГУ, потребует значительного развития транспортной инфраструктуры, но это также можно рассматривать как определенного рода толчок для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить транспортную доступность не только университета, но и Пушкинского района в целом", - полагает член комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вячеслав Петров.

Напомним, кампус в Пушкинском районе предполагает возведение научно-технологических комплексов, учебных и учебно-лабораторных корпусов, общежитий вместимостью 25 тысяч мест, конгресс-центра, бассейна, катка с искусственным льдом, крытого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона.

Добавим, окончательного решения о переезде СПбГУ в единый кампус пока не принято. Пока вуз рассматривает предложения Петербурга и Ленобласти: последний регион ранее предложил построить кампус в Гатчине.

Долгое время шли обсуждения мест, где можно разместить кампус. Среди вариантов был Курортный район, но из-за сложности передачи участка там этот вариант отложили. Участок в Пушкинском районе комиссия по землепользованию решила отдать СПбГУ в марте.

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11:41    
Смольный бы туда переселили, и ездили бы на скоростном трамвайчике. Сволочи, ради коммерческих интересов (и сопутствующих откатов) готовы весь центр переселить в Ленобласть!

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