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13:40

Минтруд: Получать пособие по уходу за ребенком будет тот, кто за ним ухаживает

фото ЗакС политика Минтруд: Получать пособие по уходу за ребенком будет тот, кто за ним ухаживает

Получать пособие по уходу за ребенком будет тот член семьи, который фактически за ребенком ухаживает, на это направлено предложение Минтруда, передает RNS со ссылкой на представителей ведомства.

По словам представителей Минтруда, если предложение будет принято, пособие будут выплачивать лицам, работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим ухаживать за ребенком. «То есть, в случае, если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка) ребенка, он и будет получать пособие», - пояснили в министерстве.

Изменение «никак не ущемляет права граждан», считают в Минтруде, поскольку и сейчас те, кто не ухаживает за ребенком в декретном отпуске, не имеют права на пособие.

Ранее Минтруд предложил лишать члена семьи пособия, если в период работы на неполном рабочем дне во время декрета за ребенком ухаживает другой человек.

Напомним, размер пособия, получаемого родителями на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будет увеличен с нынешних 50 до 10 тысяч рублей. С данной инициативой выступил премьер Дмитрий Медведев.

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