Участник хип-хоп фестиваля в Москве обжаловал отказ СК возбудить дело против избившего его полицейского

Участник фестиваля Hip-Hop Mayday Максим Сидоренко подал жалобу в Хамовнический райсуд Москвы из-за отказа Следственного комитета возбудить дело в отношении избившего его полицейского, сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

К сообщению «Зоны права» прикреплена видеозапись, на которой видно, что полицейский бил Сидоренко дубинкой во время фестиваля 1 мая на стадионе «Лужники»: там произошла стычка правоохранителей и зрителей. Правоохранители перекрыли доступ на фестиваль, кто-то из зрителей бросил камни, из-за чего силовики стали избивать собравшихся без разбора. 18 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. В Росгвардии, комментируя ситуацию, избиение людей сочли реакцией, адекватной ситуации.

Сам сотрудник полиции в своих показаниях признавал, что 1 мая бил Сидоренко. У молодого человека медики зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Тем не менее, Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Ранее в правоохранительные органы с требованием проверить действие силовиков на фестивале обратился рэпер Noize MC. Спустя четыре месяца ему наконец ответили, что не видят в действиях полицейских и росгвардейцев нарушений, и они действовали «в строгом соответствии» с требованиями закона.