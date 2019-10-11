"Бронка групп" заявила о строительстве дома на Петроградке в соответствии с законом в ответ на критику Макарова

Строящая клубный дом на Петроградской стороне управляющая компания «Бронка групп» заявила, что все работы ведутся исключительно на основании разрешения на строительство и в соответствии с законодательством, передает АБН.

Таким образом компания прокомментировала критику спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Представители застройщика напомнили, что провели ряд совещаний совместно с администрацией района и жителями близлежащих домов. Компанию обязали провести дополнительное техническое обследование соседних домов независимой государственной организацией, организовать штаб для приема жителей и их консультирования – все это было сделано.

Жилой дом на Большой Разночинной улице строится исключительно на основании разрешения на строительство и в полном соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в «Бронка групп». По словам представителей фирмы, застройщик выполнил все обязательства об участии в строительстве социальной инфраструктуры Петроградского района.

Независимая организация ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» регулярно проверяет состояние соседних со стройкой домов, заявили в компании. По словам сотрудников группы, еще до демонтажных работ в домах установили маяки, марки и щелемеры. Результаты мониторинга во время демонтажа показали его минимальное влияние на окружающую застройку, отметили в компании. Представители «Бронка групп» подчеркнули, что всегда готовы для диалога с заинтересованными сторонами.

10 октября в ходе встречи с жителями Петроградки Макаров раскритиковал застройщиков участка на Большой Разночинной улице, заявил о намерении запретить стройку, присвоить территории охранный статус, назвал причастных к строительству «обыкновенной шпаной» и пригрозил, что «упаси боже» появиться на этой стройке кому-либо.

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