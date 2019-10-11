18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

20:21

"Бронка групп" заявила о строительстве дома на Петроградке в соответствии с законом в ответ на критику Макарова

фото ЗакС политика "Бронка групп" заявила о строительстве дома на Петроградке в соответствии с законом в ответ на критику Макарова

Строящая клубный дом на Петроградской стороне управляющая компания «Бронка групп» заявила, что все работы ведутся исключительно на основании разрешения на строительство и в соответствии с законодательством, передает АБН.

Таким образом компания прокомментировала критику спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Представители застройщика напомнили, что провели ряд совещаний совместно с администрацией района и жителями близлежащих домов. Компанию обязали провести дополнительное техническое обследование соседних домов независимой государственной организацией, организовать штаб для приема жителей и их консультирования – все это было сделано.

Жилой дом на Большой Разночинной улице строится исключительно на основании разрешения на строительство и в полном соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в «Бронка групп». По словам представителей фирмы, застройщик выполнил все обязательства об участии в строительстве социальной инфраструктуры Петроградского района.

Независимая организация ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» регулярно проверяет состояние соседних со стройкой домов, заявили в компании. По словам сотрудников группы, еще до демонтажных работ в домах установили маяки, марки и щелемеры. Результаты мониторинга во время демонтажа показали его минимальное влияние на окружающую застройку, отметили в компании. Представители «Бронка групп» подчеркнули, что всегда готовы для диалога с заинтересованными сторонами.

10 октября в ходе встречи с жителями Петроградки Макаров раскритиковал застройщиков участка на Большой Разночинной улице, заявил о намерении запретить стройку, присвоить территории  охранный статус, назвал причастных к строительству «обыкновенной шпаной» и пригрозил, что «упаси боже» появиться на этой стройке кому-либо.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:38    
Вот это заруба!!! Посмотрим  - кто кого!!! И сделаем соответствующие выводы...  Как пели раньше: цыганка с картами, дорога дальняя, казенный дом... Таганка, все ночи полные огня!!!

20:41    
В Петроградском районе историческую застройку постепенно разрушают. Давно пора укоротить аппетиты застройщиков!

20:29    
макарыч за людей, против строительной мафии!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:03 Муниципал: Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

20:54 Оппозиционерке пригрозили ответственностью за акцию в Москве, которую она не организовывала

20:21 "Бронка групп" заявила о строительстве дома на Петроградке в соответствии с законом в ответ на критику Макарова   3

19:56 Киноцентр "Соловей" в Москве закроется 15 ноября

19:45 Муниципал: После выборов 13 мундепов сложили свои полномочия

19:31 Марина Ковтун возглавила организацию по сохранению лосося

19:08 Большинство петербуржцев хотят видеть в арт-парке каток и главный городской закон

18:56 Путин о Леонове: Он был настоящим первопроходцем, героической личностью

18:47 Смольный заключил соглашение о строительстве трамвайной линии от Купчино до Славянки   1

18:07 Из заброшенных зданий рядом с Дворцовой площадью сделают гостиницу   2

18:04 Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

17:38 В Москве у представительства Чечни задержали ЛГБТ-активистов   3

17:13 Участник хип-хоп фестиваля в Москве обжаловал отказ СК возбудить дело против избившего его полицейского

17:06 В Москве "правоохранители" попытались вручить активистке уведомление о запрете посещать несуществующую акцию

16:27 Муниципал: Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru