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Муниципал

21:03

Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

фото ЗакС политика Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

Исполняющим обязанности главы муниципальной администрации МО «Черная речка» стал председатель местной избирательной комиссии и помощник спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Михаил Доброхотов. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета 10 октября.

Ранее Доброхотов был заместителем главы администрации, в этой должности представлял в Заксобрании законопроект о переименовании МО «Черная речка» в «Ланское».

Летом работа Доброхотова на посту председателя ИКМО неоднократно вызывала претензии оппозиции. В частности, незарегистрированные кандидаты от «Справедливой России» требовали возбудить в отношении него уголовное дело. Следственный комитет их требование не удовлетворил, а избирательная комиссия так и не допустила до выборов ни одного оппозиционера.

Конкуренцию представителям «Единой России» составили только четверо самовыдвиженцев, двое из которых входят в молодежный совет соседнего Петроградского района, членом которого является и сам Доброхотов.    


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