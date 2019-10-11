Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

Исполняющим обязанности главы муниципальной администрации МО «Черная речка» стал председатель местной избирательной комиссии и помощник спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Михаил Доброхотов. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета 10 октября.

Ранее Доброхотов был заместителем главы администрации, в этой должности представлял в Заксобрании законопроект о переименовании МО «Черная речка» в «Ланское».

Летом работа Доброхотова на посту председателя ИКМО неоднократно вызывала претензии оппозиции. В частности, незарегистрированные кандидаты от «Справедливой России» требовали возбудить в отношении него уголовное дело. Следственный комитет их требование не удовлетворил, а избирательная комиссия так и не допустила до выборов ни одного оппозиционера.

Конкуренцию представителям «Единой России» составили только четверо самовыдвиженцев, двое из которых входят в молодежный совет соседнего Петроградского района, членом которого является и сам Доброхотов.

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