Сокурову "отчаянно и обидно" из-за бессилия президентского СПЧ

Кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров выразил досаду в связи с той беспомощностью, которую он ощущает, участвуя в жизни президентского Совета по правам человека. Роль его еще более декоративна и ничтожна, чем "на бумаге", пришел он к такому выводу, поскольку постоянно на его глазах кого-то безвинно лишают свободы, а он с коллегами почти никого не может отстоять.

"Статус и юридическая норма Совета по правам человека настолько мудро прописаны, что мы, как рыбки в аквариуме – мы через это стекло видим, но вряд ли что-то мы можем сделать. Это отчаянно обидно просто. Отчаянно обидно", - посетовал знаменитый деятель культуры в эфире "Эха Москвы".

Число тех, кого удалось вызволить путем общественного давления, по его оценке, ничтожно по сравнению с числом страдающих ни за что. Особенно режиссер выделил дело журналистки Светланы Прокопьевой, которой грозит до семи лет свободы за оправдание терроризма.

Что же касается Владимира Путина, при котором действует СПЧ, то Сокуров некоторое время назад сделал для себя неприятное открытие.

"Я вот сидел недалеко от него и я видел, что игры здесь никакой нет – он действительно не верит, что офицеры ФСБ могут проявлять насилие и пытать человека", - рассказал деятель культуры.

Он подчеркнул, что речь идет именно не о наивности, а о плохой информированности.