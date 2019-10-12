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17:13

Появилось видео с избиением зэка в петрозаводской колонии ее сотрудниками

фото ЗакС политика Появилось видео с избиением зэка в петрозаводской колонии ее сотрудниками

На сайте видеохостинга YouTube появилась запись, на которой сотрудник петрозаводской ИК-9 бьет припертого к стене заключенного, в том числе ногами. Из описания к ролику следует, что имя нападавшего - Иван Савельев, и он - начальник колонии. Держит зэка другой сотрудник ФСИН.

По данным "Медиазоны", опубликовал видео карельский адвокат Роман Масалев, а съемка произведена еще в феврале 2014 года.

Отметим, что видеозаписи насилия, применяемого сотрудниками ФСИН в местах заключения, стали с определенной периодичностью просачиваться в интернет начиная с лета 2018 года, когда громкий резонанс получила добытая "Новой газеты" запись с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Тогда общественная огласка поспособствовала массовым увольнениям участников издевательств и возбуждению уголовных дел против них. Позже из той же колонии появилась новая "порция" насилия, запечатленного на видеорегистратор. В августе нынешнего года избиение зафиксировали на камеру в Колпино, в "Крестах-2".

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