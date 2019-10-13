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12:49

ФСИН отреагировала на обнародованное видео избиения зэка в Карелии

фото ЗакС политика ФСИН отреагировала на обнародованное видео избиения зэка в Карелии

Появившаяся в интернете видеозапись, на которой сотрудники петрозаводской колонии издеваются над заключенным, привлекла внимание официального руководства ФСИН. Несмотря на то, что съемка сделана еще в начале 2014 года, попавшие в кадр тюремщики заслуживают наказания, полагает замглавы карательного ведомства Валерий Максименко.

"В колонию сейчас направили комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и  файлы с  видеокамер и видеорегистраторов", - рассказал Максименко "Эху Москвы".

Он заверил, что его структура будет добиваться возбуждения уголовного дела против, как утверждают выложившие запись, начальника петрозаводской ИК-9 Ивана Савельева. Уволен, со слов Максименко, он будет абсолютно точно. В сцене насилия ему "помогает" другой сотрудник, который держит беззащитного заключенного.

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15:44    
13:00 Что вы бредите? Кто бьёт в тюрьмах "зэков-коррупционеров-миллиардерщиков, кровавых бандитов-убийц"? Там им создаются особые условия. Цеповяз, бандит из Кущёвки, жрал в тюрьме красную икру, крабов под соевым соусом и шашлыки. Кто будет бить "миллиардеров в погонах", бывшего полковника Дмитрия Захарченко, который работал в ГУЭБиПК МВД России или бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, у которого была изъята сумма на три миллиарда больше, чем у Захарченко, – более 12 млрд рублей? А вот сделать из невиновного человека педофила, как происходит с карельским историком Юрием Дмитриевым, - легко. И расстрелять легко, а потом, глумливо, сказать - извините, обознались, реабилитируем.

13:00    
Зэков-коррупционеров-миллиардерщиков, кровавых бандитов-убийц, особенно детишек, педофилов и тд. НЕ НАДО БИТЬ в тюрьмах, их надо убивать-расстреливать тысячами, как делал ВЕЛИКИЙ Сталин в 30-е годы! К примеру, бандита Башкатова лично(!!!) убившего 160 человек, а с подручными 475 советских граждан, включая стариков, женщин и детей! Всю банду-16 подонков и расстреляли по приговору суда, которые тоже вошли в список жертв сталинских репрессий!

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