Живущий в Америке жертвователь денег ФБК рассказал о давлении на себя

Одним из жертвователей денег Фонду борьбы с коррупцией, из-за переводов которого организацию 9 октября признали иностранным агентом, стал российский бизнесмен Юрий Маслихов, проживающий в США. Он руководит компанией Star-Doors.Com. В интервью, данном проекту "Открытые медиа", он рассказал о своих взаимоотношениях с ФБК и странностях последнего времени, связанных с его гражданской активностью.

Маслихов находит очень подозрительным то, что его как "автора" перевода через PayPal так быстро удалось вычислить российскому государству, и называет случившееся давно готовившейся провокацией.

"Сегодня я, моя компания и мои сотрудники находятся под сильным давлением. Я сейчас получаю много писем с угрозами. Появились какие-то совершенно невменяемые публикации по поводу моего криминального прошлого — это безумие полное", - рассказал предприниматель.

Перевод, о котором идет речь, составил 50 долларов и был отправлен директору ФБК Ивану Жданову. Минюст, сочтя это признаками, достаточными для признания ФБК иностранным агентом, по мнению жертвователя, не прав. Деньги переводились не из средств компании Маслихова, а из его личных средств, но законодательство США таково, что позволяет не иметь раздельных счетов.

Вторым жертвователем, "разозлившим" Минюст, стал некий испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас, местный предприниматель.

Организация Алексея Навального продолжает считать оба перевода провокацией. Сам Навальный утверждает, что деньги переводились на уже заблокированные счета, и сделать с ними уже ничего было нельзя.