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18:06

Песков объяснил любовь Путина к отдыху в России

фото ЗакС политика Песков объяснил любовь Путина к отдыху в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков представил журналистам причину, по которой его начальника Владимира Путина все чаще в 2010-е годы можно видеть на отдыхе в отдаленных уголках России. Стоит за этим, помимо патриотизма, еще и некая просветительская миссия, рассказал чиновник, на которого ссылается РИА "Новости".

"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают", - передал пресс-секретарь позицию "патрона".

При этом, заверил Песков, даже в отпуске и на любом отдыхе лидер государства внимательно следит за новостной повесткой и не позволяет себе полностью отключиться от хода важных для всей страны событий.

Напомним, что свой 67 день рождения президент справил в сибирской тайге, собирая грибы и фотографируясь вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

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19:29    
18:31))) Класс!!! Всем им туда дорога.

19:10    
Всем известно, что Путин ездил снимать проклятия якутских шаманов к тувинским знахарям!

18:31    
18:10 А что ж не в Турцию? Там ещё теплее и цены дешевле, и такой замечательный Эрдоган у власти?

18:10    
Путин-патриот России и этим всё сказано! Все на отдых в Крым! Там сейчас +23, яркое солнце, в море можно вполне купаться, океан великолепного вина, включая божоле!

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