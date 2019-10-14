К архангельской защитнице Шиеса нагрянули с обыском силовики

В Архангельске представители силовых структур пришли с обыском к местной экоактивистке Оксане Владыке, протестующей против возведения свалки в Шиесе, рассказал "МБХ Медиа" местный волонтер Сергей.

"У Оксаны дома обыск, изъяли компьютер. Ей стало плохо и она вызвала скорую. У ее дома сейчас дежурят активисты", - поделился он.

В рамках какой статьи проходят следственные действия, на данный момент неизвестно.

Обновлено в 11:06.

Владыке инкриминируют распространение порнографии "ВКонтакте" (статья 242 УК), уведомил "МБХ медиа" активист Михаил Барна.

"Вменяют распространение порнографии в социальной сети „ВКонтакте“ с дальнейшим отстранением от деятельности юриста. Это уголовное дело со сроком от 4 до 6 лет. Изъяли ноутбуки, телефоны, компьютер. Во время обыска Оксане стало плохо, поднялось давление, вызвана реанимация, сейчас она в норме", - уточнил Барна.

Напомним, против завоза подмосковного мусора к границе Архангельской области и Коми выступает подавляющее число жителей Поморья. С непопулярностью будущего полигона часто связывают обвал рейтинга действующего главы региона Игоря Орлова, произошедший за последний год.

Ранее защитники Шиеса организовали коммуну: близ места, где может появиться полигон, разбит постоянно функционирующий лагерь.