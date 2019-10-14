Мундепы и активисты Центрального района требуют от Смольного защитить дом купца Овсянникова

Депутаты МО «Смольнинское» и активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» вышли с пикетами к Смольному из-за работ по перепланировке в доме купца Овсянникова на Херсонской улице.

Активистов беспокоит то, что компании «Эстэйт СПб» и «Агроторг» провели работы по перепланировке и вскрытию несущих конструкций в подвале исторического здания, чтобы открыть «очередной сетевой продовольственный магазин». Они опасаются, что этим они создали угрозу для жителей дома. По мнению общественников, администрация Центрального района и Госжилинспекция отказались принять меры по защите прав собственников. Вышедшие в пикет депутаты передали коллективное обращение в приемную губернатора и ожидают «незамедлительного ответа».

В комментариях в записи о пикетах откликнулся глава Центрального района Максим Мейксин. Он напомнил, что администрация обратилась в суд из-за незаконной перепланировки, требуя ее устранить. Суд назначен на 18 октября. Активисты в ответ напомнили, что суд уже запретил «Эстэйт СПб» и «Агроторгу» производить работы там, Мейксин отметил, что последняя компания не является собственником спорного помещения. Чиновник призвал общественников решать вопрос «с документами за столом, а не пикетом с пиаром», заявил, что по иску администрации были наложены обеспечительные меры. Активисты парировали тем, что работы не были остановлены.

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