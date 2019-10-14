СК по Карелии возбудил уголовное дело по факту избиения зэка в ИК-9

После публикации видеозаписи избиения заключенного в стенах карельской ИК-9 Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (Превышение должностных полномочий с применением насилия).

В СК считают, что сотрудники колонии", явно выходя за пределы должностных полномочий", причиняли боль заключенному, избивая его руками и ногами. В Следкоме подтвердили, что инцидент произошел в феврале 2014 года.

Видео с побоями было опубликовано на YouTube 12 октября. На кадрах начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют зэка.

ФСИН организовала собственную проверку случившегося.