Путин поручил правительству компенсировать авиаперевозчикам затраты на топливо

Владимир Путин дал российскому правительству поручение проработать вопрос о предоставлении отечественным авиакомпаниям средств на покрытие расходов на приобретение топлива, уведомляет пресс-служба Кремля.

Сумма компенсации не уточняется. Деньги будут выделены из резервного фонда. Исполнить наказ главы государства следует до 1 ноября текущего года.

Минфин подсчитал, что в прошлом году общий операционный убыток российских авиаперевозчиков составил около 50 млрд рублей. Основной причиной стал рост стоимости керосина, который подорожал почти на треть. В феврале 2019 года Минтранс предлагал выделить на компенсации компаниям 25 млрд рублей.

На прошлой неделе российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство выделить 23 млрд рублей на сдерживание роста цен на билеты.