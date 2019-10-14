18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14 октября, 19:35

Рублевский покинул должность председателя комитета по благоустройству

фото ЗакС политика Рублевский покинул должность председателя комитета по благоустройству

Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ЗАКС.Ру сообщила пресс-секретарь теперь уже экс-чиновника Елена Маковиз.

Напомним, 25 сентября, сразу после своей инаугурации губернатор Александр Беглов новый состав городского правительства, в который не вошел Рублевский. Он работал в правительстве три года, с 27 сентября 2016 года.

Комитет по благоустройству чиновник возглавлял с октября 2014 года. До этого руководил администрацией Московского района, еще раньше был заместителем главы сначала Невского, затем Адмиралтейского районов.

С мая 2019 года Рублевский координировал создание парка в устье реки Смоленки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14 октября, 23:43    
с голой жопой - теперь опухнет с голода

14 октября, 23:31    
Вместо одного бездельника и вора подберут другого, еще более наглого.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14 октября, 20:59 СМИ нашли Анатолия Чепигу на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

14 октября, 20:40 Муниципал: В МО №15 избрали главу и отменили принятый прежним составом регламент

14 октября, 19:54 Миненко о претензиях Памфиловой: Увольняться не собираюсь   3

14 октября, 19:35 Рублевский покинул должность председателя комитета по благоустройству   2

14 октября, 19:22 Суд изменил ответчиков по иску московского такси к оппозиционерам из-за акций протеста

14 октября, 18:50 Матвиенко известила о готовности РФ возобновить авиасообщение с Украиной   4

14 октября, 18:47 Счетная палата сочла нереалистичным проект бюджета на три года

14 октября, 18:35 Петербуржцев торжественно отключили от аналогового вещания

14 октября, 18:06 В ЮНЕСКО не удовлетворены состоянием исторического центра Петербурга   2

14 октября, 17:23 "Тираны не вечны": Мосгорсуд отказался смягчать приговор Константину Котову   2

14 октября, 17:04 БФК одобрил окончательную редакцию корректировки бюджета Петербурга

14 октября, 16:57 Путин поручил правительству компенсировать авиаперевозчикам затраты на топливо

14 октября, 16:51 Смольный и МВД договорились о данных для штрафов за нарушение платной парковки

14 октября, 16:26 Источающую зловоние реку Каменку признали экстремально грязной

14 октября, 16:17 Активиста "Декоммунизации" отпустили из СК после допроса в качестве свидетеля   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru