СМИ нашли Анатолия Чепигу на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

Издание The Insider, проект Bellingcat и «Радио Свобода» в ходе расследования нашли на фотографиях со свадьбы дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова человека, похожего на Анатолия Чепигу, который может быть причастен к отравлению экс-сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным изданий, свадьба состоялась в 2017 году. На фотографиях присутствует человек, похожий на Чепигу. Также сфотографирован список гостей, среди которых упоминаются Алексей Чепига, Галина Чепига и Андрей Чепига – вероятно, родственники. При этом имени «Анатолий Чепига» нет: «Радио Свободы» указывает, что его скрыли под именем «Алексей».

Аверьянов указан как командир войсковой части 29155 в открытых источниках. Эта часть – учебные курсы разведки, пишут «Ведомости». В ней военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах в рамках краткосрочных курсов.

О Чепиге заговорили на фоне расследования отравления Скрипалей в британском Солсбери. Ранее выяснилось, что Анатолий Чепига – настоящее имя Руслана Боширова, которого британские следователи заподозрили в покушении на Скрипалей. Еще один подозреваемый – Александр Петров, который, согласно данным расследований, также является сотрудником ГРУ, по имени Александр Мишкин.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солбери в марте 2018 года, они выжили. Эксперты пришли к выводу, что против них использовали нервнопаралитический газ «Новичок», изобретенный еще в СССР. Англия, США и ряд иных стран обвинили в покушении на Скрипалей Россию, последняя свою причастность отрицает.