Полиция снова обыскивает сотрудников региональных штабов Навального

Полиция проводит серию обысков у сторонников Алексея Навального в ряде городов России, передает «ОВД-Инфо».

Обыски проходят в Барнауле, Казани, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Архангельске, Белгороде, Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Краснодаре, Бийске, Ижевске.

Обновлено 09:50: директор ФБК Иван Жданов сообщил, что с обыском идут и в московский офис фонда. Рядом задержан Борис Золотаревский, который руководил предвыборным фондом Жданова на выборах в Мосгордуму.

Обновлено 09:53: Следственный комитет подтвердил проведение обысков в связи с делом о получении фондом переводов из-за рубежа. По словам СК, проверяют штабы и их сотрудников в 30 регионах. Ряд из них вызвали на допросы. Арестованы счета ФБК в банках, на которые поступали деньги из-за рубежа.

Месяц назад, 12 сентября, прошла еще одна волна обысков практически во всех штабах Навального в России.В Петербурге, кроме штаба, силовики посетили квартиры Александра Шуршева, Ольги Гусевой и Даниила Кена. Все они были вызваны на допрос в Следственный комитет. В этот же день счета активистов заблокировали на 75 млн рублей.

Минюст признал ФБК иноагентом из-за двух переводов: из Испании и США. В Фонде считают это провокацией, Навальный заявил, что деньги переводились на уже заблокированные счета, и сделать с ними уже ничего было нельзя. Журналисты нашли человека из Америки, поддержавшего ФБК – им оказался российский бизнесмен, который утверждает, что отправил 50 долларов из своих личных средств.