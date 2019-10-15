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9:29

Полиция снова обыскивает сотрудников региональных штабов Навального

фото ЗакС политика Полиция снова обыскивает сотрудников региональных штабов Навального

Полиция проводит серию обысков у сторонников Алексея Навального в ряде городов России, передает «ОВД-Инфо».

Обыски проходят в Барнауле, Казани, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Архангельске, Белгороде, Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Краснодаре, Бийске, Ижевске.

Обновлено 09:50: директор ФБК Иван Жданов сообщил, что с обыском идут и в московский офис фонда. Рядом задержан Борис Золотаревский, который руководил предвыборным фондом Жданова на выборах в Мосгордуму.

Обновлено 09:53: Следственный комитет подтвердил проведение обысков в связи с делом о получении фондом переводов из-за рубежа. По словам СК, проверяют штабы и их сотрудников в 30 регионах. Ряд из них вызвали на допросы. Арестованы счета ФБК в банках, на которые поступали деньги из-за рубежа.

Месяц назад, 12 сентября, прошла еще одна волна обысков практически во всех штабах Навального в России.В Петербурге, кроме штаба, силовики посетили квартиры Александра Шуршева, Ольги Гусевой и Даниила Кена. Все они были вызваны на допрос в Следственный комитет. В этот же день счета активистов заблокировали на 75 млн рублей.

Минюст признал ФБК иноагентом из-за двух переводов: из Испании и США. В Фонде считают это провокацией, Навальный заявил, что деньги переводились на уже заблокированные счета, и сделать с ними уже ничего было нельзя. Журналисты нашли человека из Америки, поддержавшего ФБК – им оказался российский бизнесмен, который утверждает, что отправил 50 долларов из своих личных средств.

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11:26    
Словарь тролля.
"Россия" - Путин (с);
"российский народ" - Путин с окружением, остальное ворье, пиар-шавки (10:00-10:15);
"евромерзости" - права человека, независимые СМИ и суды, честные и прозрачные выборы, 20-я статья Конвенции ООН и т.д.

11:14    
Слава Путину! Жизнь ворам!

10:23    
10:00 и 10:15 - набрызгал один и тот же пригожинский холоп.

10:23    
10.00
Выходишь из дома -бери вазелин.

10:15    
10:00. Да, России с прогнившей либерально-гомосечной Европой надо кончать, так как появились новые экономические партнёры: Китай, Вьетнам, Иран, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и тд. итп. Курс на Восток!

10:08    
Следующим должен стать Вишневский!!! Он не менее опасен для России, чем Навальный!!!

10:00    
Всё правильно! Надо постоянно вести ПРЕВЕНТИВНУЮ работу против прозападных врагов России и российского народа, этих любителей евромерзостей! Днём и ночью!

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