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10:38

Временно руководить комитетом по благоустройству будет Сергей Малинин

фото ЗакС политика Временно руководить комитетом по благоустройству будет Сергей Малинин

Первый заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин будет исполнять обязанности главы комитетом по благоустройству, сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее стало известно, что должность председателя оставил по собственному желанию бывший член правительства Петербурга Владимир Рублевский.

Малкин работал в комитете по благоустройству с 2003 года, начиная карьеру в исполнительной власти с должности заместителя начальника дорожно-мостового управления. В 2012 году он стал заместителем председателя комитета, а через год – первым заместителем.

 


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13:10    
Так этот Малинин/Малкин, он пивец или хакиист?

11:26    
Очередной "стрелочник" Беглова.

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