Московский суд отказал ФБК в жалобе на отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего"

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на отказ Минюста регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего», передает «Интерфакс».

В начале июня министерство в очередной раз отказало в регистрации партии, сославшись на то, что это название использовала уже другая зарегистрированная партия. В конце мая с этим названием Минюст зарегистрировал бывшую Партию свободных граждан.

Изначально Навальный пытался зарегистрировать «Партию прогресса» с 2014 года, но в итоге под этим именем зарегистрировали в 2018 году бывшую «Гражданскую позицию». В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста в регистрации партии Навального. Апелляция, поданная соратниками политика в Мосгорсуд, успехом не увенчалась: суд второй инстанции подтвердил законность решения первой. Тогда Жданов заявлял, что намерен дойти до Европейского суда по правам человека, и шутил, что там дело будет называться «"Россия будущего" против России».