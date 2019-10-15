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13:36

В России впервые присудили штрафы за фейковые новости

фото ЗакС политика В России впервые присудили штрафы за фейковые новости

Закон, наказывающий за распространение недостоверных новостей, впервые был применен на практике: опираясь на него, в одном из московских судов вынесли штрафы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом, на 200 тысяч рублей поплатился издательский дом "Момент истины" и на 60 тысяч рублей - его главный редактор Евгений Гнеушев. Известно, что провинившиеся не явились на судебное заседание. Предметом разбирательства стали ролики на YouTube, посвященные якобы готовящемуся в России "Майдану".

Закон о "фейк ньюз" президент Владимир Путин подписал в марте одновременно с резонансным законом о неуважении к власти. Если первый законодательный акт из этого "пакета" предусматривает только наказание рублем, то, нарушив второй закон, можно оказаться под административным арестом на срок до 15 суток. Первоначально эти законопроекты на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

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