Минюст потребовал ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева

Министерство юстиции обратилось к Верховному суду с официальным требованием запретить на территории России деятельность возглавляемого Львом Пономаревым движения "За права человека". Объясняется это тем, что правозащитники раз за разом игнорируют закон об иностранных агентах среди НКО, а, нарушив, не торопятся с выплатой крупных штрафов.

"Движение подлежит ликвидации в судебном порядке", - среди прочего, утверждается в 19-страничном обращении.

Используя законодательство об иноагентах, государство регулярно штрафует то само движение, то подведомственные ему организации, то лично Льва Пономарева, которого за последние два месяца успели оштрафовать пять раз. Речь идет о крупных суммах: всякий раз для юрлиц такой штраф за отказ позиционировать себя где-либо как иноагента составлял 300 тысяч рублей. Пономареву как частному лицу доставались штрафы за аналогичные нарушения в размере 100 тысяч рублей каждый.

В мае старейший правозащитник объявил о том, что с усилением давления на его движение, основанное в 1997 году, оно находится на грани банкротства, и попросил о помощи всех, кому не безразличны гражданские свободы россиян и борьба за их соблюдение.

Движение и его ячейки были внесены Минюстом в реестр иноагентов в феврале.