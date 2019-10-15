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16:59

Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

фото ЗакС политика Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

Представители топонимической комиссии при комитете по культуре пояснили нежелание переименовывать станцию метро "Шушары" в "Южную" и "Автозаводскую" (эти два варианта рассматривались при присвоении нынешнего названия станции в 2009 году).

Переименование "Южной" будет привлекать ненужное внимание к секретному объекту - ТЭЦ "Южная" - полагает заместитель председателя комитета, Александр Воронко, на слова которого ссылается издание "Канонер".

"Автозаводская" не устраивает членов комиссии, поскольку название по своему смыслу в равной степени применимо и для одной из будущих станций в Приморском районе, а, кроме того, в Петербурге не хотят лишний раз дублировать названия станций московского метро.

"С учетом изложенного полагаем, что переименование станции Петербургского метрополитена „Шушары“ в станцию метрополитена „Южная“ или „Автозаводская“ нецелесообразно", - рассудил Воронко.

После затянувшегося многолетнего строительства "Шушары" открыли 3 октября - со второго раза. За месяц до того было решено не пускать пассажиров и установить тестовый режим работы.

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