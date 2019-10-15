На трех новых станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной

Открывшиеся в октябре новые станции петербургского метрополитена "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" будут оборудованы и охвачены беспроводным интернетом не позднее весны 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на компанию-подрядчика "МаксимаТелеком".

Работы в этом направлении, сообщает источник в компании, стартовали сразу после того, как двери долгожданных "купчинских" станций открылись для пассажиров. Напомним, что произошло это событие 3 октября и со второго раза: в сентябре было решено в последний момент еще месяц "пообкатывать" поезда без пассажиров, в тестовом режиме.

Все остальные станции городской подземки подключены к Wi-Fi с мая 2017 года.