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15 октября, 20:17

Кирилл Рогов объяснил, что стоит за "раскруткой" темы смертной казни

фото ЗакС политика Кирилл Рогов объяснил, что стоит за "раскруткой" темы смертной казни

Обсуждение на федеральном уровне необходимости возврата смертной казни, последовавшее вскоре после убийства саратовской школьницы, является вполне продуманным политическим маневром, убежден политолог Кирилл Рогов. Власть таким образом проверяет и демонстрирует свои способности к объединению общественного мнения вокруг какой-то, нужной ей, темы, в пику организационному потенциалу оппозиции, проявившемуся в Москве во второй половине лета.

"Это такая консервативная мобилизация. Случилась ужасная история, захватила общество эмоционально. В этом увидели хороший повод, чтобы провести другую мобилизацию: ведь до этого в сетях была протестная мобилизация против жестокости полиции, а вот можно провести другую. Я вижу в этом скорее информационную войну, попытки влиять на сети и прививать им консервативную повестку", - интерпретировал он на "Эхе Москвы" бурную дискуссию об отмене действующего с 1997 года в России моратория на смертную казнь.

Роль в широкой общественной полемике лидера эсеров Сергея Миронова, анонсировавшего законопроект о частичном снятии моратории, политологу тоже понятна. По мнению Рогова, для главного думского социал-демократа это редкий повод громко напомнить о себе и одновременно хороший повод для президента Владимира Путина показаться на этом фоне "европейцем" и более сдержанным политиком.

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1:13    
20:41 На, прими уже смертную казнь и не прячь за интересами общества свою некрофильскую страсть.

15 октября, 23:38    
20-29
Тебе-то нечего беспокоиться - ты уже давно не живёшь, а только воздух портишь.

15 октября, 21:47    
Удивительно, что Миронов, со своей Справедливой Россией, до сих пор не исключён из Социалистического Интернационала, объединения социал-демократов мира. Эта партейка давно заслужила изоляцию в мире, как обслуга диктатора.

15 октября, 20:41    
Даёшь смертную казнь в России, иначе преступники поставят общество на колени!

15 октября, 20:29    
Политические деятели, типа депутат Вишневского!!!

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