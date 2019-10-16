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18:32

Ассоциация мундепов Петербурга призвала ФСБ разобраться с давлением на депутата в МО №72

фото ЗакС политика Ассоциация мундепов Петербурга призвала ФСБ разобраться с давлением на депутата в МО №72

Совет ассоциации муниципальных депутатов обратился в ФСБ с просьбой разобраться в ситуации с давлением на депутата МО №72 Вячеслава Кулекина, сообщили «Объединенные демократы».

В заявлении подчеркивается, что если встретившийся с Кулевиным человек, представившийся Евгением Кузьминым, говорил правду о методах действия группы «партии власти», то речь идет «об организованном преступном сообществе, использующем подкуп и угрозы для получения контроля над органами местного самоуправления с дальнейшим извлечением выгоды в крупном или особо крупном размере». При этом, отметили в совете, от имено этого сообщества предлагаются должности в органах государственной власти в качестве взятки – то есть, оно контролирует «не только органы местного самоуправления, но и государственную власть в Петербурге».

«Просим Федеральную службу безопасности обратить пристальное внимание на описание "Кузьминым" деятельности организованного преступного сообщества "Партия власти", а в случае подтверждения его слов, возбудить уголовное дело по статье 210 УК РФ в отношении организаторов и участников данного преступного сообщества», - говорится в обращении депутатов.

Кулекин ранее рассказал о том, что представившийся Кузьминым человек от имени «партии власти» предложил ему взятку в 300-500 тысяч рублей за отказ от мандата муниципального депутата и переход на должность чиновника – в комитете по молодежной политике или администрации Фрунзенского района. Была опубликована аудиозапись разговора. После того, как Кулекин отказался от предложения, он заметил, что за ним следят, начали поступать смс-сообщения с угрозами мундепу и его семье.

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19:19    
18:38 - взгляд с высоты 85 руб за высер.

18:38    
Что за липовая ассоциация такая? Думаю чуваку на фото было бы достаточно и 5 тысяч)))

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