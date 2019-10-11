Мундепы от Партии роста в МО №72 рассказали о шантаже и угрозах

Муниципальный депутат МО №72 от Партии роста Вадим Кулекин получил угрозы физического насилия с требованием снять с себя депутатские полномочия. Об этом на пресс-конференции 11 октября рассказал глава МО и руководитель регионального отделения партии Павел Швец, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Швеца, Кулекину позвонил экс-кандидат в мундепы Евгений Кузьмин и предложил встретиться. На самой встрече Кузьмин предложил Кулекину взятку за сложение депутатских полномочий, рассказал глава МО №72. На пресс-конференции Швец включил аудиофайл, который представил как запись разговора Кулекина и Кузьмина. На записи слышно, как мужчина представляется Евгением Кузьминым и сообщает, что действует в интересах партии власти. Он также отмечает, что занимающуюся подкупом мундепов команду поддерживает губернатор и вице-губернатор. Назвавшийся Кузьмином человек предложил Кулекину взятку в размере 300-500 тысяч рублей за сложение депутатских полномочий и получение должности чиновника - в частности, в комитете по молодежной политике. "В любом случае команда пойдет до конца - возможны уголовные дела", - отметил собеседник Кулекина.

Муниципальный депутат на пресс-конференции сообщил, что в течение трех дней его преследуют на автомобиле. Также ему поступили смс-сообщения с угрозами в отношении мундепа и его семьи, рассказал Кулекин. Он добавил, что с 11 октября у него есть охрана, а слежка была только утром.

Депутат от Партии роста Оксана Дмитриева сообщила, что поданы уже заявлени в полицию, следственный комитет и ФСБ. По ее мнению, действия Кузьмина попадают под несколько уголовных статей.

- Во-первых, это попытка дачи взятки должностному лицу, потому что избранный депутат муниципального совета - это должностное лицо. Это попытка дачи взятки депутату муниципального совета. Плюс шантаж, угрозы, которые тоже подпадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса. Что касается представителей органов исполнительной власти, мне тоже кажется, что это или признаки клеветы, или признаки дискредитации, или признаки неуважения к органам власти, - заявила Дмитриева.

Она считает, что существует связь между подкупом и шантажом с депутатом Государственной думы Михаилом Романовым, который прошел в федеральный парламент по избирательному округу №217 (Фрунзенский район Петербурга).

Помимо этого, телефонным атакам подверглись еще три муниципальных депутата МО №72 от Партии роста, рассказал Швец. Он пояснил, что десятки разных номеров со вчерашнего дня звонят мундепам без остановки. Также глава МО сообщил, что одну из депутатов Юлию Кондратьеву начали настойчиво приглашать на встречу с Романовым. До выборов она добивалась этой встречи в рамках своей общественной деятельности, но тогда депутат Госдумы не мог найти на это времени, уточнил Швец. Он добавил, что партия рекомендовала Кондратьевой не идти к Романову, чтобы позже избежать возможного обвинения в требовании взятки или подобном.

София Саттарова

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