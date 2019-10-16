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20:57

Экс-сенатор Арашуков и его отец останутся в СИЗО до конца 2019 года

фото ЗакС политика Экс-сенатор Арашуков и его отец останутся в СИЗО до конца 2019 года

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 декабря бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, передает ТАСС.

В конце сентября Басманный суд Москвы продлил арест Арашуковых до конца года. Срок следствия по их делу был продлен до 24 января 2020 года.

Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Экс-сенатора подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Рауль Арашуков был арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

Полномочия Арашукова в Совфеде прекратили лишь спустя пять месяцев, в мае. Поводом стало то, что он не предоставил декларацию о доходах за 2018 год к 1 апреля, как того требует закон.

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