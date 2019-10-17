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13:17

Явлинский тезисно определил, что такое "путинизм"

фото ЗакС политика Явлинский тезисно определил, что такое "путинизм"

Основатель и идеолог "Яблока" Григорий Явлинский решил разобраться со значением разговорного выражения "путинизм", которое не присутствует и не толкуется ни в одном из академических словарей. По мнению политика, ситуация в России такова, что спорить о путинизме уже не приходится, он давно устойчив и нагляден, а значит, как нечто статичное его стоит определить. Одной из основных черт данной системы управления, по Явлинскому, является некая "безбудущность", которую ничем не скрыть и которая проявляется в желании главных акторов "урвать" максимальное количество выгоды здесь и сейчас.

"Это — тактическая конструкция, направленная на построение мафиозного государства", - пишет демократ на своем сайте, добавляя, что вспомогательными атрибутами, облегчающими внутренние задачи, можно считать "ложь, репрессии, войну и коррупцию".

Автор подчеркивает, что коррупцию в России следует понимать максимально широко, поскольку государство крадет у граждан в том числе их жизни и их развитие.

"Путинизм как лайфхак — это вероломное силовое вторжение в жизнь и воровской отъем свободы, возможностей и творчества у миллионов современных людей в России", - уверен "яблочник".

Наконец, для Явлинского правление Путина - это ставка на власть худших, намеренная отрицательная селекция. В свою очередь худшие удерживаются и растут по служебной лестнице главным образом за счет талантов угождать начальству.


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16:45    
Все эти -измы-плод фантазий персонажей, пытающихся сильно прогнуться перед диктаторами.Это уже всё проходили, и там где они существуют народ живёт плохо, ниществует, а эти самые лгут,воруют, убивают. Не удасться навязать людям ещё один  извращённы -изм.

14:27    
13:40 "Путинизм" внутри страны - это максимальная концентрация власти и собственности в руках узкого круга личных знакомых президента, выдаваемая за "патриотизм" и "порядок". "Путинизм" во внешней политике - это бесконечная череда авантюр, направленных на удовлетворение тщеславия Путина и сиюминутных бизнес-интересов его окружения, постепенно приводящих к утрате всех долгосрочных отношений России и к колониальной зависимости от Китая.

13:40    
ПУТИНИЗМ в действии, это когда у Путина, как сейчас, условно полные руки КОЗЫРЕЙ по Украине и Донбассу, транзиту газа в Европу, ядерным мировым проблемам, ситуации в Сирии, Венесуэле, КНДР и тд. и тп. Без его согласия и одобрения ни один этот вопрос не решится! Разве этого мало на фоне совершенно никчемного Гриши Явлинского, вечно что-то вякающего несуразное!

13:31    
Тем не менее Путин у власти 20 лет при поддержке народа за 70%, а Россия живёт и развивается! Да ещё и доминирует в мире, к примеру, на Ближнем Востоке, Сирии, откуда только что позорно драпанули американцы, как в своё время из Вьетнама!

13:31    
Явлинизм - когда из партии "Яблоко" последовательно изгоняются все члены, которые смеют иметь собственное мнение.

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