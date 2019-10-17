Явлинский тезисно определил, что такое "путинизм"

Основатель и идеолог "Яблока" Григорий Явлинский решил разобраться со значением разговорного выражения "путинизм", которое не присутствует и не толкуется ни в одном из академических словарей. По мнению политика, ситуация в России такова, что спорить о путинизме уже не приходится, он давно устойчив и нагляден, а значит, как нечто статичное его стоит определить. Одной из основных черт данной системы управления, по Явлинскому, является некая "безбудущность", которую ничем не скрыть и которая проявляется в желании главных акторов "урвать" максимальное количество выгоды здесь и сейчас.

"Это — тактическая конструкция, направленная на построение мафиозного государства", - пишет демократ на своем сайте, добавляя, что вспомогательными атрибутами, облегчающими внутренние задачи, можно считать "ложь, репрессии, войну и коррупцию".

Автор подчеркивает, что коррупцию в России следует понимать максимально широко, поскольку государство крадет у граждан в том числе их жизни и их развитие.

"Путинизм как лайфхак — это вероломное силовое вторжение в жизнь и воровской отъем свободы, возможностей и творчества у миллионов современных людей в России", - уверен "яблочник".

Наконец, для Явлинского правление Путина - это ставка на власть худших, намеренная отрицательная селекция. В свою очередь худшие удерживаются и растут по служебной лестнице главным образом за счет талантов угождать начальству.

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