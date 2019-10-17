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13:56

Лимонов: США "прошляпили" Россию

фото ЗакС политика Лимонов: США "прошляпили" Россию

Интересующийся главным образом геополитикой, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов отметил начало нового этапа во взаимоотношениях России и США. Коренной перелом произошел, на его взгляд, в середине октября и был вызван непоправимыми стратегическими ошибками Дональда Трампа. В результате, рассудил знаменитый литератор, Америка лишилась счастья в том или ином виде полноценно и плодотворно союзничать с Россией: последняя отвернулась в другую сторону, ее "прошляпили".

"Совместно силы России и Китая далеко превосходят возможности Соединённых Штатов. Штатам бы, напротив, пригреть либо Россию, либо Китай заманить на свою сторону, но американский "мюжик" мачо Трамп абсолютно не современен, он принёс в американскую политику нравы прошлой эпохи могущества США", - написал Лимонов у себя в "Живом журнале".

Погубило западного лидера, по его словам, поведение в стиле "что хочу, то и буду", политика "самоуверенных самодуров".

"Неумные действия Соединённых Штатов, толкающие Россию и Китай друг к другу, объясняются манией величия США", - конкретизировал политик.

Невозможность продолжать конструктивный диалог в прежнем русле следует, в частности, из напряженных событий в Сирии и сомнительных договоренностей Трампа с турецким лидером Эрдоганом, сменившихся открытой размолвкой.

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16:02    
15:28 "Фурор и почтение" - обычная практика лицемерия деспотий Востока. Миллиардные контракты? В основном, эти контракты уже были заключены ранее, но исполняются крайне медленно. Например, по ЗРК С-400 разговоры ведутся и документы подписываются с 2017 году, а поставки не произошли. Базы в Тартусе и Хмеймиме не спасут, если начнётся война между саудитами или Израилем и Ираном. Это не игиловцев по пустыне гонять. Действия России в Сирии скажутся на переговорах по Донбассу, только не так, как ты предполагаешь, Саша. США уходят из Сирии, чтобы оставить Россию с Асадом в курдской ловушке, между молотом Турции и наковальней Ирана/Ирака, а вот чем они потом займутся?

15:28   Саша  
15:00. Вы видели только что, с каким фурором и почтением принимали Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ, подписывали миллиардные контракты? Не будь наших военных баз в Тартусе и Хмеймине, решительных действий на севере Сирии никто так Путина не принимал бы там или вообще не было бы никакого визита... Весь мир сейчас смотрит не на Эрдогана, с которым всё понятно, а наблюдает там за действиями России, ДАЛЬНЕЙШИМИ шагами, забыв и про Донбасс, и про газ...Действия России в Сирии благотворно скажутся и на переговорах по Донбассу, газу, "Северному потоку-2" и тд., так как всем после Сирии стало понятно на 100%, что с Россией шутить, давить на неё не надо-дороже станет!

15:00    
14:12 Только телед[цензура]изаторы и ты, Саша, готовы выдавать за "успех победителя" Путина то, что Россия с головой завязла в той куче дерьма, которая творится сейчас на Ближнем Востоке. Там всё острее сталкиваются интересы региональных держав, в том числе и обладающих ядерным оружием. Дело идёт к войне. США вовремя сматываются оттуда, а Путин и его олигархи, вцепившись в приманку мелкой сирийской нефтедобычи, напоминают обезьяну, пойманную на апельсин, который она не может вытащить через узкую дырку в ящике. Так и держится за него, пока не схватят.

14:12   Саша  
Лимонов прав, так как последние события на северо-востоке Сирии - это ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЦУНАМИ мирового уровня, не регионального, так как рухнули все представления о США, сложившиеся стереотипы в мире о сотрудничестве стран НАТО и тд.итп. Весь мир, говоря о событиях в Сирии, да и о зоне Персидского залива, определяет единственного ПОБЕДИТЕЛЯ -Путина(Россию). Теперь Путину надо не расплескать УСПЕХ, даже несколько неожиданный, за что огромное спасибо решительному Эрдогану!

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