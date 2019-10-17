Лимонов: США "прошляпили" Россию

Интересующийся главным образом геополитикой, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов отметил начало нового этапа во взаимоотношениях России и США. Коренной перелом произошел, на его взгляд, в середине октября и был вызван непоправимыми стратегическими ошибками Дональда Трампа. В результате, рассудил знаменитый литератор, Америка лишилась счастья в том или ином виде полноценно и плодотворно союзничать с Россией: последняя отвернулась в другую сторону, ее "прошляпили".

"Совместно силы России и Китая далеко превосходят возможности Соединённых Штатов. Штатам бы, напротив, пригреть либо Россию, либо Китай заманить на свою сторону, но американский "мюжик" мачо Трамп абсолютно не современен, он принёс в американскую политику нравы прошлой эпохи могущества США", - написал Лимонов у себя в "Живом журнале".

Погубило западного лидера, по его словам, поведение в стиле "что хочу, то и буду", политика "самоуверенных самодуров".

"Неумные действия Соединённых Штатов, толкающие Россию и Китай друг к другу, объясняются манией величия США", - конкретизировал политик.

Невозможность продолжать конструктивный диалог в прежнем русле следует, в частности, из напряженных событий в Сирии и сомнительных договоренностей Трампа с турецким лидером Эрдоганом, сменившихся открытой размолвкой.