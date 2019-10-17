СМИ: Совет по правам человека скоро поменяет руководителя

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в ближайшем будущем может уйти в отставку, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Причина этого, по сведениям, полученным анонимно, кроется не в качестве его работы, а в почтенном возрасте: в этом году общественный деятель справил 70-летие. В преемники компетентный собеседник информационного агентства прочит ему главу российской Общественной палаты Валерия Фадеева.

Сам Федотов информацию о собственном уходе как-либо комментировать отказался. Однако, слухи о его предстоящем увольнении открыто подтвердила его коллега по СПЧ и член Общественной наблюдательной палаты Москвы Ева Меркачева.

Валерий Федотов возглавляет совещательный орган при президенте с 2010 года.

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