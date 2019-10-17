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18:20

Активисты Шиеса назвали условие "сворачивания" палаточного лагеря

фото ЗакС политика Активисты Шиеса назвали условие "сворачивания" палаточного лагеря

ГБУ "Автомобильные дороги", которому государство поручило рекультивировать 15 га безвозмездного участка земли около станции Шиес, объявило, что сделать это мешает палаточный лагерь протестующих, расположенный на местности, говорится в сообществе "Комитет защиты Вычегды".

В ходе завязавшейся переписки между активистами и чиновниками первые согласились покинуть участок, на котором они постоянно пребывают в течение последнего года, однако взамен они требуют, чтобы был снесен также строительный забор, за которым ведутся работы по возведению "экотехнопарка" и все временные постройки, служащие той же цели.

"Отдельно просим обратить внимание, что защитники Шиеса уже с весны занимались посадкой деревьев и кустарников на всё тех же 15 Га лесного фонда. Мы делом доказываем, что мы за сохранение ранимой Северной природы", - говорят экоактивисты в заявлении, подчеркивая, что не обязаны идти на предложенную сделку, поскольку находятся на территории, не нарушая никаких законов.

Борьба против строительства мусорного полигона в Архангельской области приобрела всероссийский характер. Время от времени митинги в поддержку поморов проходят и в Петербурге.

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