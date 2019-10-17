18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:42

Федор Горожанко подал в суд на полицию из-за задержания у ИКМО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Федор Горожанко подал в суд на полицию из-за задержания у ИКМО "Екатерингофский"

Экс-кандидат в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» Федор Горожанко 17 октября подал в суд на УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга. Истец считает, что полиция незаконно продержала его в отделе двое суток после задержания во время попытки подать документы в ИКМО. Исковое заявление поступило в Ленинский районный суд 17 октября, сообщил Горожанко в Twitter.

Полиция задержала Федора Горожанко 29 июня возле ИКМО "Екатерингофский". Кандидат пришел в комиссию вместе с членом Горизбиркома Екатериной Фесик, чтобы зафиксировать факт нарушения прав избирателей: на тот момент потенциальные кандидаты в мундепы  уже неделю не могли подать документы для участия в выборах из-за действий членов ИКМО. Присутствие представителя ГИК не помешало полиции применить к кандидату силу и задержать его и еще одного претендента на место мундепа Полину Костылеву. Также был задержан активист Красимир Врански, находившийся возле здания ИКМО "Екатерингофский" как журналист. 

Горожанко доставили в 77 отдел полиции, где ему потребовалась медицинская помощь. Его отвезли в Александровскую больницу, а после вернули в отдел, где он вместе с Врански пробыл до 1 июля. 

 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 октября, 15:51 Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

11 октября, 16:27 Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"

9 октября, 15:48 Суд решил привлечь районные отделения МВД к делу о разгоне первомайского шествия

9 октября, 15:06 Петербургский омбудсмен Шишлов выступил на суде по разгону Первомайского шествия

7 октября, 18:36 Суд отложил рассмотрение исков экс-кандидатов к УИКам "Екатерингофского"

25 сентября, 17:12 Из зала суда отпустили подозреваемого по делу об осквернении могил портретами чиновников

17 сентября, 15:06 Горсуд оправдал петербуржца Цакунова, отбывшего год в СИЗО за «насилие» над полицейским

6 сентября, 21:42 Кандидат в мундепы МО "Смольнинское" арестован на пять суток

4 сентября, 18:36 Выборы в судах

29 августа, 12:34 Суд взыскал 10 тысяч рублей в пользу задержанной 9 сентября петербурженки


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


23:03    
Когда Горожанко слезет с шеи своего папаши и работать пойдёт?

22:41    
федя горожопко все хайпует

21:25   Олег  
Горожанко  на весь город опозорился. И не только наш Петербург. Сейчас ноет в соц. сетях, что не может найти работу. Такой тип даже в ФБК Навальному в Москве не сгодился. Пропёрли. Федя, пора признаться себе и окружающим что ты лузер. Подавай в суды, в ООН, в Гаагу, но это не спасёт тебя от правды, твою подленькую натуру все давно раскусили. Ты на дне и там исчезнешь в небытье.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:59 Невзоров рассказал о своей борьбе с тотальным импортозамещением

20:42 Федор Горожанко подал в суд на полицию из-за задержания у ИКМО "Екатерингофский"   3

20:20 Росстат наблюдает резкий рост реально располагаемых доходов россиян

19:56 YouTube и LiveJournal пошли на поводу у Роскомнадзора

19:27 В Приморском районе достраивают Верхне-Каменскую улицу

18:53 Путин увлекся идеей бесплатного второго высшего образования по "смыслообразующим" специальностям

18:47 "Яблоку" не согласовали митинг против переезда СПбГУ в центре города

18:33 Более 80 депутатов Петербурга подписались под «письмом трехсот»

18:20 Активисты Шиеса назвали условие "сворачивания" палаточного лагеря

17:59 Фигурант дела "Нового величия" Руслан Костыленков покалечил себя на заседании суда   3

17:41 Бортников рассказал о помощи американских спецслужб

17:35 Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении журналистки Прокопьевой, завершено

17:19 "Норильский никель" вложит в развитие Мурманской области 140 млрд рублей

16:55 Четырех фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" отпустили из СИЗО

16:54 Медведев призвал подчиненных дозировать англицизмы в устной речи

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru