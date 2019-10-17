Федор Горожанко подал в суд на полицию из-за задержания у ИКМО "Екатерингофский"

Экс-кандидат в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» Федор Горожанко 17 октября подал в суд на УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга. Истец считает, что полиция незаконно продержала его в отделе двое суток после задержания во время попытки подать документы в ИКМО. Исковое заявление поступило в Ленинский районный суд 17 октября, сообщил Горожанко в Twitter.

Полиция задержала Федора Горожанко 29 июня возле ИКМО "Екатерингофский". Кандидат пришел в комиссию вместе с членом Горизбиркома Екатериной Фесик, чтобы зафиксировать факт нарушения прав избирателей: на тот момент потенциальные кандидаты в мундепы уже неделю не могли подать документы для участия в выборах из-за действий членов ИКМО. Присутствие представителя ГИК не помешало полиции применить к кандидату силу и задержать его и еще одного претендента на место мундепа Полину Костылеву. Также был задержан активист Красимир Врански, находившийся возле здания ИКМО "Екатерингофский" как журналист.

Горожанко доставили в 77 отдел полиции, где ему потребовалась медицинская помощь. Его отвезли в Александровскую больницу, а после вернули в отдел, где он вместе с Врански пробыл до 1 июля.

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