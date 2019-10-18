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9:26

Фигурант дела "Нового величия" Костыленков госпитализирован с порезом шеи

фото ЗакС политика Фигурант дела "Нового величия" Костыленков госпитализирован с порезом шеи

Фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова госпитализировали с порезом шеи, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

По словам Сидоркиной, поскольку шея – жизненно важный орган, Костыленкова обязаны были поместить в больницу вне зависимости от тяжести ранения. В какую именно больницу он доставлен, пока неизвестно: это может быть городская клиническая больница №20 или стационар при СИЗО-1. 

Еще одного фигуранта дела, Вячеслава Крюкова, отправили обратно в СИЗО. У него зафиксировали повреждения мягких тканей.

Костыленков и Крюков накануне покалечили себя на заседании суда. 

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор одному из фигурантов, Павлу Ребровскому, которого до этого осудили на 2,5 года колонии. Поводом стало нарушение досудебного соглашения со следствием. Ребровский заключил сделку со следствием в апреле, его приговорили к тюремному сроку. После приговора Ребровский отказался от своих показаний: его адвокат заявил, что он дал показания под давлением, подписав распечатанные листы, из-за обещаний условного срока. В противном случае, сообщал адвокат, ему могли добавить уголовную статью о терроризме к делу.

 

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10:52    
10:30 - вот, носит же земля такую нелюдь, как ты! желаю тебе поскорее сдохнуть.

10:30    
Лучше бы сделал себе харакири, подонок!

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