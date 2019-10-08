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15:19

Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

фото ЗакС политика Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия», передает «Новая газета».

Заседание проходило в закрытом режиме. Приговор отменен по ходатайству прокуратуры. Дело направлено на новое рассмотрение. Поводом стало нарушение Ребровским условий досудебного соглашения. На время рассмотрения его отпустят под подписку о невыезде.

Ребровский в апреле пошел на сделку со следствием, тогда же его отпустили под подписку о невыезде. В конце апреля его осудили на 2,5 года колонии общего режима. После приговора он отказался от своих показаний: его адвокат заявил, что Ребровский дал показания под давлением, подписав распечатанные листы, обещая условный срок. В противном случае, сообщал адвокат, ему могли добавить уголовную статью о терроризме к делу.

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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